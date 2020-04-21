В Узбекистане пассажирские «Боинги» переоборудовали в грузовые

CentralAsia (UZ) - В целях удовлетворения растущего спроса на грузовые перевозки, а также в связи полной остановкой выполнения пассажирских рейсов, компания Uzbekistan Airways приняла решение переоборудовать находящихся на временном хранении пассажирские самолеты Boeing-767-300-ER в грузовой вариант.

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, были сняты пассажирские кресла из салонов экономического класса и освободившиеся полезные площади использовали под перевозку грузов, что даёт возможность дополнительно загрузить до 20 тонн грузов на верхнюю палубу, и увеличить общие предоставляемые объемы коммерческого груза до 180 кубических метров.

Первая коммерческая эксплуатация грузового варианта одного из указанных ВС запланирована на 21 апреля.

Второе воздушное судно, оборудованное из пассажирское в грузовой Boeing-767-300-PTC, будет готово 26 апреля, с последующим началом коммерческой эксплуатации с 27 апреля, - добавили в авиакомпании.