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  21 апреля 2020
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В Узбекистане пассажирские «Боинги» переоборудовали в грузовые

CentralAsia (UZ) -  В целях удовлетворения растущего спроса на грузовые перевозки, а также в связи полной остановкой выполнения пассажирских рейсов, компания Uzbekistan Airways приняла решение переоборудовать находящихся на временном хранении пассажирские самолеты Boeing-767-300-ER в грузовой вариант.

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, были сняты пассажирские кресла из салонов экономического класса и освободившиеся полезные площади использовали под перевозку грузов, что даёт возможность дополнительно загрузить до 20 тонн грузов на верхнюю палубу, и увеличить общие предоставляемые объемы коммерческого груза до 180 кубических метров.

Первая коммерческая эксплуатация грузового варианта одного из указанных ВС запланирована на 21 апреля.

Второе воздушное судно, оборудованное из пассажирское в грузовой Boeing-767-300-PTC, будет готово 26 апреля, с последующим началом коммерческой эксплуатации с 27 апреля, - добавили в авиакомпании.

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