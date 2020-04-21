Астроном: В ночь с 21 на 22 апреля можно наблюдать метеорный поток Лириды

фото tulapressa.ru

CentralAsia (CA) - Метеорный поток Лириды, который достигнет своего пика в ночь с 21 на 22 апреля, станет уникальным и непредсказуемым зрелищем, которым смогут насладиться запертые в своих домах из-за коронавируса земляне, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

«Пока мы все сидим дома, все театры закрыты, билеты купить невозможно. Но постоянно работает только один космический театр. Видите, у нас то снег, то дождь, то солнце, то облака днем. А ночью открывается другой спектакль. Главные герои в нем — настоящие звезды, планеты, Солнце и Луна. Вот Луна прошла свое суперлуние и сейчас мы приближаемся к другому, не менее интересному спектаклю, который называется звездопад Лириды», - сказала Кошман.



Она напомнила, что Лириды видны на небе тогда, когда Земля пролетает сквозь шлейф пыли, оставленный кометой Тетчера. Наша планета движется по своей орбите со скоростью примерно 30 километров в секунду, а метеоры, которые образуются, когда частички кометной пыли врезаются в атмосферу и устремляются на поверхность, — со скоростью 48 километров в секунду. Это говорит о том, что метеоры летят нам навстречу.



Лириды могут быть непредсказуемым потоком. Ядро кометы, которая их оставила, было довольно рыхлым, поэтому частички отличаются друг от друга размерами. Когда в атмосферу попадает большой кусок, он может рассыпаться на тысячу мелких метеоров. Так было, например, в 1922 и 1982 годах. Небольшой шанс увидеть огромное количество метеоров есть и сейчас, несмотря на то что комета Тетчера подлетает к Солнцу раз в 415 лет и последний раз была в нашей системе в 1861 году, то есть сейчас находится практически на максимальном отдалении от Земли.

Радиант, то есть точка, из которой как бы вылетают метеоры, находится в созвездии Лиры. Чтобы найти его на небе, надо смотреть на яркую звезду Вега, которая будет видна над Восточным горизонтом. Астроном считает, что в ночь на среду в небе можно будет увидеть 15-18 метеоров.



«Надо смотреть на Вегу, и чем ближе к утру, тем лучше. То есть наблюдать Лириды лучше после полуночи вплоть до утра. Радиант будет подниматься все выше и выше и растает в солнечных лучах. Единственное, что может помешать, это наша погода, облака, но надеюсь, что в эту ночь будет ясное звездное небо. Желаю хороших наблюдений», - добавила Кошман.