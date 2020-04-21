Алматы стал эпицентром заражения коронавирусом в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Город Алматы стал эпицентром заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. На 21 апреля в Алматы зарегистрировано 669 случаев заражения.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране подтверждены 1967 случаев коронавируса, 19 пациентов скончались, выздоровели — 452.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы - 669;



- Нур-Султан - 390;



- Кызылординской области - 151;



- Шымкент - 103;



- Карагандинской области - 101;



- Акмолинской области - 82;



- Атырауской области - 80;



- Западно-Казахстанской области - 68;



- Туркестанской области - 66;



- Жамбылской области - 65;



- Алматинской области - 53;



- Павлодарской области - 33;



- Северо-Казахстанской области - 30;



- Актюбинской области - 27;



- Костанайской области - 25;



- Мангистауской области - 13;



- Восточно-Казахстанской области - 11.

Коронавирус в Казахстане

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