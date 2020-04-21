Алматы стал эпицентром заражения коронавирусом в Казахстане
CentralAsia (KZ) - Город Алматы стал эпицентром заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. На 21 апреля в Алматы зарегистрировано 669 случаев заражения.
По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране подтверждены 1967 случаев коронавируса, 19 пациентов скончались, выздоровели — 452.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- в городе Алматы - 669;
- Нур-Султан - 390;
- Кызылординской области - 151;
- Шымкент - 103;
- Карагандинской области - 101;
- Акмолинской области - 82;
- Атырауской области - 80;
- Западно-Казахстанской области - 68;
- Туркестанской области - 66;
- Жамбылской области - 65;
- Алматинской области - 53;
- Павлодарской области - 33;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Костанайской области - 25;
- Мангистауской области - 13;
- Восточно-Казахстанской области - 11.
- Нур-Султан - 390;
- Кызылординской области - 151;
- Шымкент - 103;
- Карагандинской области - 101;
- Акмолинской области - 82;
- Атырауской области - 80;
- Западно-Казахстанской области - 68;
- Туркестанской области - 66;
- Жамбылской области - 65;
- Алматинской области - 53;
- Павлодарской области - 33;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Костанайской области - 25;
- Мангистауской области - 13;
- Восточно-Казахстанской области - 11.
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