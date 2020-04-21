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  21 апреля 2020
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Алматы стал эпицентром заражения коронавирусом в Казахстане
Предыстория: За 2 дня Алматы стал эпицентром COVID-19 в стране из-за массового заражения врачей

CentralAsia (KZ) -  Город Алматы стал эпицентром заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. На 21 апреля в Алматы зарегистрировано 669 случаев заражения.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране подтверждены 1967 случаев коронавируса, 19 пациентов скончались, выздоровели — 452.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы - 669;

- Нур-Султан - 390;

- Кызылординской области - 151;

- Шымкент - 103;

- Карагандинской области - 101;

- Акмолинской области - 82;

- Атырауской области - 80;

- Западно-Казахстанской области - 68;

- Туркестанской области - 66;

- Жамбылской области - 65;

- Алматинской области - 53;

- Павлодарской области - 33;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Костанайской области - 25;

- Мангистауской области - 13;

- Восточно-Казахстанской области - 11.
Коронавирус в Казахстане
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