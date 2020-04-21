[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса вылечились 452 пациента

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 5 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На 21 апреля в Казахстане от коронавируса выздоровели 452 человека, из них:

- в городе Нур-Султан – 188;

- Алматы – 88;

- Кызылординской области - 26;

- Северо-Казахстанской области – 25;

- Атырауской области - 23;

- Акмолинской области – 19;

- Карагандинской области – 15;

- Шымкенте - 15;

- Туркестанской области – 14;

- Жамбылской области - 11;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области – 9;

- Восточно-Казахстанской области - 3;

- Западно-Казахстанской области – 2;

- Мангистауской области – 2;

- Павлодарской области - 1;

- Костанайской области - 1.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане число выздоровевших от коронавируса достигло 240 человек
  • В Екатеринбурге коронавирусом заразились 78 врачей и пациентов больницы
  • В Африке клиники готовятся к взрывному росту случаев коронавируса (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com