В Казахстане от коронавируса вылечились 452 пациента
CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 5 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
На 21 апреля в Казахстане от коронавируса выздоровели 452 человека, из них:
- в городе Нур-Султан – 188;
- Алматы – 88;
- Кызылординской области - 26;
- Северо-Казахстанской области – 25;
- Атырауской области - 23;
- Акмолинской области – 19;
- Карагандинской области – 15;
- Шымкенте - 15;
- Туркестанской области – 14;
- Жамбылской области - 11;
- Алматинской области - 9;
- Актюбинской области – 9;
- Восточно-Казахстанской области - 3;
- Западно-Казахстанской области – 2;
- Мангистауской области – 2;
- Павлодарской области - 1;
- Костанайской области - 1.
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