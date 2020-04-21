В Казахстане от коронавируса вылечились 452 пациента

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 5 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На 21 апреля в Казахстане от коронавируса выздоровели 452 человека, из них:

- в городе Нур-Султан – 188;

- Алматы – 88;

- Кызылординской области - 26;

- Северо-Казахстанской области – 25;

- Атырауской области - 23;

- Акмолинской области – 19;

- Карагандинской области – 15;

- Шымкенте - 15;

- Туркестанской области – 14;

- Жамбылской области - 11;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области – 9;

- Восточно-Казахстанской области - 3;

- Западно-Казахстанской области – 2;

- Мангистауской области – 2;

- Павлодарской области - 1;

- Костанайской области - 1.

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