В Казахстане выявлены 18 новых случаев коронавируса. Всего 1967

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:30 в Казахстане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Шымкент – 11, Алматинской области - 3, Карагандинской области – 2, Туркестанской области – 1, Алматы – 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 1967 случаев регистрации коронавируса.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- в городе Алматы - 669;
- Нур-Султан - 390;
- Кызылординской области - 151;
- Шымкент - 103;
- Карагандинской области - 101;
- Акмолинской области - 82;
- Атырауской области - 80;
- Западно-Казахстанской области - 68;
- Туркестанской области - 66;
- Жамбылской области - 65;
- Алматинской области - 53;
- Павлодарской области - 33;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Костанайской области - 25;
- Мангистауской области - 13;
- Восточно-Казахстанской области - 11.