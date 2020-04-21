В Казахстане выявлены 18 новых случаев коронавируса. Всего 1967

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:30 в Казахстане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Шымкент – 11, Алматинской области - 3, Карагандинской области – 2, Туркестанской области – 1, Алматы – 1.



Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 1967 случаев регистрации коронавируса.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы - 669;

- Нур-Султан - 390;

- Кызылординской области - 151;

- Шымкент - 103;

- Карагандинской области - 101;

- Акмолинской области - 82;

- Атырауской области - 80;

- Западно-Казахстанской области - 68;

- Туркестанской области - 66;

- Жамбылской области - 65;

- Алматинской области - 53;

- Павлодарской области - 33;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Костанайской области - 25;

- Мангистауской области - 13;

- Восточно-Казахстанской области - 11.

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