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  21 апреля 2020
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В Казахстане во время пандемии фитр-садака призывают выплачивать онлайн

CentralAsia (KZ) -  Духовное управление мусульман Казахстана призывает во время пандемии коронавируса выплачивать фитр-садака онлайн-переводами, сообщает zakon.kz.

«Уважаемые мусульмане, в связи с режимом ЧП в стране в этом году в священный месяц Рамазан фитр-садака призываем выплачивать через мобильное приложение», - сообщил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров.

По его словам, на сегодня есть возможность производить выплату садака через приложения двух банков.

Обратите внимание, что пожертвование в этом году установлено в размере 370 тенге на человека. Таким образом, вы можете выплатить фитр-садака не выходя из дома.

Священный месяц Рамазан в этом году начнется 24 апреля и продлится 29 дней. В Духовном управлении мусульман Казахстана заявили, что коллективный таравих намаз не будет совершаться в мечетях.

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