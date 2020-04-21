Эксперты считают, что пандемия коронавируса ускорит повсеместное появление роботов

CentralAsia (CA) - Аналитики говорят, что роботы заменят людей во многих профессиях, и вспышка коронавируса лишь ускорит этот процесс, пишет ВВС.



«Люди обычно говорят, что им нравится общаться с живым человеком, но из-за Covid-19 этот аспект поменяется», - считает футурист Мартин Форд, который исследует тему интеграции роботов в экономику в ближайшие десятилетия.

Covid-19 изменит предпочтения потребителей и откроет новые возможности для автоматизации, говорит он.

Компании, как крупные, так и небольшие, расширяют сферы применения роботов в условиях социального дистанцирования для сокращения количества персонала, которому необходимо приезжать на работу. Также роботов используют для выполнения функций, которые сотрудники не могут выполнять из дома.

В Южной Корее роботов используют для измерения температуры у людей, а также для раздачи антисептических средств для рук.

Эксперты по вопросам здравоохранения полагают, что некоторые меры социального дистанцирования останутся в силе и в 2021 году, поэтому спрос на роботов-рабочих может увеличиться.

Выручит робот-уборщик

Из-за пандемии резко вырос спрос на чистящие и антисептические товары.

Датская компания UVD Robots производит роботов, в которых используется технология ультрафиолетовой дезинфекции. Она отправила сотни машин в больницы Китая и Европы.

Продуктовые магазины и рестораны теперь чаще используют роботов-курьеров для доставки.

По мнению экспертов, когда компании начнут возвращаться к деятельности, эта технология станет еще более востребованной - вероятно, в скором времени уборкой школ и офисов будут заниматься машины.

«Потребители теперь больше переживают за свою безопасность и за безопасность и здоровье работников. Благодаря переходу к автоматизации все будут здоровы, и клиенты вознаградят за это компании», - сказала автор исследования «Потребитель будущего» Блэйк Морган.

Но есть и ограничения.

По словам Морган, автоматизированные кассы в магазинах сокращают взаимодействие людей, но, как иногда случается, электронные системы могут работать с перебоями или ломаются, из-за чего покупатели их избегают и платят за покупки кассирам-людям.

Помощь с социальным дистанцированием

Еще одной сферой применения роботов, скорее всего, станет индустрия общественного питания.

В ресторанах быстрого питания, вроде McDonald's, начали проводить испытания роботов в качестве поваров и кассиров.

В складских комплексах,таких компаний, как, например, Amazon и Walmart, роботов использовали еще до начала пандемии. После вспышки коронавируса обе фирмы решили найти им применение в сортировке, отправке и упаковке посылок.

Это может уменьшить количество жалоб работников складов, которые утверждают, что в нынешних условиях у них нет возможности соблюдать необходимую дистанцию от своих коллег. Как пишут некоторые эксперты в области технологий, из-за нововведений некоторые из них могут лишиться работы.

Когда компания инвестирует в замену работника роботом, вряд ли она затем захочет его вернуть на прежнее место. Создание роботов и их интеграция в процесс стоят дорого, но затем их эксплуатация обходится дешевле найма работника.

По мнению футуриста Мартина Форда, использование роботов после пандемии будет выгодно с точки зрения маркетинга.

«Люди охотнее пойдут в место, где меньше работников и больше машин, потому что им будет казаться, что там меньше рисков», - сказал он.

Искусственный интеллект почти как человеческий

А как быть с должностями, где требуется участие человека - например, в преподавании уроков или инструктаже?

Сейчас идет создание систем искусственного интеллекта, которые смогут заменить учителей, фитнес-инструкторов и финансовых консультантов.

Расширяют области применения искусственного интеллекта и крупные технологические компании.

Facebook и Google прибегают к его помощи для модерации неподобающих публикаций, потому что работающие из дома модераторы-люди могут проверять не все.

Некоторые скептики полагают, что люди справляются с этими видами деятельности лучше роботов. Но после отмены карантинных мер многие люди привыкнут общаться дистанционно. Инструктору или консультанту на экране необязательно быть живой личностью, ему достаточно думать и поступать, как человеку.

В 2017 году консалтинговая компания McKinsey составила отчет, в котором предположила, что к 2030 году треть всех рабочих мест в США перейдет к роботам или будет автоматизирована. Но, когда происходит какое-то глобальное явление вроде пандемии, сроки реализации таких проектов могут сдвинуться.

Эксперты сходятся во мнении, что именно от человека зависит, каким образом он интегрирует эту технологию.