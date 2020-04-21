В Узбекистане посадили на 15 суток председателя махалли, продавшего для неимущих муку с наценкой $1,5

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CentralAsia (UZ) - В Самарканде председатель махалли, который продавал дешевую муку для нуждающихся семей с наценкой в 15 000 сумов ($1,5), арестован на 15 суток. Об этом сообщило издание «Daryo.uz».

Как сообщается, 18 апреля председатель махалли «Юкори Кайрокли» в Ургутском районе Самаркандской области продал 48 мешков муки, предназначенный для продажи малообеспеченным семьям, по 160 тыс. сумов ($15,6). Однако реальная стоимость одного муки составляла 145 тыс. сумов ($14,2) за мешок.

В суде председатель махалли признал, что продал муку с наценкой в 15 тысяч сумов ($1,5). По его словам, он купил на свои личные средства по 145 тысяч сумов 60 мешков муки, которые были выделены нуждающимся семьям по инициативе районной администрации и других чиновников. Глава органа самоуправления признал в суде, что хотел воспользоваться ситуацией и заработать денег.

Ургутский районный суд по административным делам признал председателя махалли виновным в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, невыполнении законных требований сотрудника Национальной гвардии , противодействии выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел. Председатель махалли был оштрафован на 1115 000 сумов ($109) и заключен в тюрьму на 15 дней.