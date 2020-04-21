Ученые предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

CentralAsia (CA) - Патогенез у коронавируса может различаться в зависимости от штамма его возбудителя, коронавируса SARS-CoV-2, выяснили исследователи из Чжэцзянского университета, сообщает РИА Новости.

В исследовании ученые изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов из Ханчжоу и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их.



В итоге самые агрессивные мутации оказались такими же, что и в Италии Испании, а менее активные — такими же, как чаще всего встречающиеся в США, в частности в Вашингтоне.



Ранее газета New York Times со ссылкой на генетика из Медицинской школы Икан Харма ван Бакела сообщила, что большинство случаев заражений коронавирусом в Нью-Йорке, который стал эпицентром инфекции в Соединенных Штатах, произошли именно из Европы. К схожим выводам пришла группа из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете.



Авторы исследования из Чжэцзянского университета утверждают, что они первыми смогли доказать, что мутация коронавируса может привести к изменению патогенеза болезни. Так, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы.



Исследователи также предупреждают, что более слабые мутации коронавируса не означают снижение риска летального исхода от возбуждаемого ими заболевания для всех групп людей. Так, два пациента из Чжэцзяня примерно 30- и 50-летнего возраста заразились вирусом со слабыми мутациями, после чего болезнь у каждого из них протекала тяжело. В конечном итоге оба выздоровели, однако больного более старшего возраста пришлось положить в реанимацию.



По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество заболевших превысило 2,4 миллиона, более 170 тыс. человек скончались.

Штамм — чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определённое время и в определённом месте.