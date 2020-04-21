[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Италии проснулся самый крупный вулкан Европы
Mount Etna crediti: ngvvulcani / euroweeklynews
Mount Etna crediti: ngvvulcani / euroweeklynews

CentralAsia (CA) -  В Италии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы — Этна, сообщает Euroweekly News.

Извержение вызвало поток лавы, на небе появились большие и густые столбы дыма, которые были видны в 30 километрах от горы, в сицилийском городе Катания.

Вулкан начал проявлять признаки активности в пятницу. Извержение началось с взрыва, который поднялся до пяти километров и постепенно начал усиливаться.

По данным итальянских СМИ, извержение не подвергло опасности здоровью жителей.

Вулкан Этна активно извергается на протяжении 2700 лет, последнее извержение вулкана было зарегистрировано в июле 2019 года.

print
  • В Туркменистане проходит конкурс красоты ахалтекинских скакунов. Среди претендентов конь из комплекса президента
  • На утро 21 апреля в Казахстане зарегистрированы 97 случаев коронавируса. Всего 1949
  • Минздрав Таджикистана: Прокурор скончался от пневмонии и свиного гриппа, а не от коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com