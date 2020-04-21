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  21 апреля 2020
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В Сеуле сообщили, что Ким Чен Ын продолжает работу в обычном режиме
Предыстория: США изучают данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын находится за пределами Пхеньяна и продолжает работать в обычном режиме. Об этом южнокорейским СМИ сообщил высокопоставленный представитель администрации южнокорейского президента, передает ТАСС.

«Насколько мы понимаем, председатель Ким Чен Ын в данный момент находится в сельской местности вместе с ближайшими соратниками. Похоже, что он продолжает свою деятельность в нормальном режиме», - привели его слова газета Тона ильбо и агентство Yonhap.

Ранее американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД Китая также усомнились в источнике информации СNN.


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