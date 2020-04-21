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  21 апреля 2020
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Учебный год в Узбекистане дети закончат дистанционно

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в этом учебном году школы будут работать дистанционно. Об этом говорится в решении Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, опубликованном в Телеграм-канале Минюста.

Согласно решению, 2019/2020 учебный год в организациях и учреждениях системы народного образования будет завершен дистанционными телевизионными видеокурсами, организованными в рамках проекта «online-maktab».

Преподаватели и сотрудники системы народного образования, необходимые для организации процесса дистанционного обучения, также будут продолжать свою трудовую деятельность дистанционно.

В Узбекистане с 16 марта все образовательные учреждения страны были закрыты из-за пандемии коронавируса.

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