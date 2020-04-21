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  21 апреля 2020
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В Туркменистане проходит конкурс красоты ахалтекинских скакунов. Среди претендентов конь из комплекса президента

CentralAsia (TM) -  Первые два этапа конкурса красоты среди ахалтекинских скакунов состоялись на открытом манеже Учебного центра Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса по случаю Национального праздника туркменского скакуна, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Выбор самого красивого ахалтекинца этого года традиционно дополняют творческие состязания среди деятелей искусств, фотографов, работников издательств, дизайнеров, телеоператоров.

В ходе первого тура из шестидесяти претендентов – представителей различных линий породы, питомцев государственных и ведомственных конюшен, было выделено 20 победителей.

На подведение итогов членам жюри отводится несколько дней, поскольку должна пройти многосторонняя оценка каждого представителя породы. Среди претендентов на победу – пятилетний скакун Гошгы по линии Гелишикли из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана, пятилетний Гёрелде из питомника коней-участников торжественных шествий и парадов, четырёхлетка Меледон от Государственной пограничной службы, сообщило издание.

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