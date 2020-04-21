Иран обошел Китай по числу зараженных коронавирусом и вышел на 8-ое место

CentralAsia (CA) - В мире число людей, инфицированных коронавирусом приближается к 2,5 млн.

По данным университета Джонса Хопкинса, Иран по количеству зараженных коронавирусом вышел на 8-ое место, тем самым он обошел Китай, который стал эпицентром заражения COVID-19.

В Иране зарегистрировано 84,8 тыс. случаев заражения, скончались — 5,2 тыс.

США все еще лидируют по числу случаев коронавируса, в штатах вирусом заразились 787,9 тыс. человек, скончались — 42,5 тыс, Испании 204,1 тыс. зараженных, скончались — 21,2 тыс, Италии 181,2 тыс. случаев коронавируса, из них скончались — 24,1 тыс. пациентов.