В Караганде во время карантина жители устроили массовую дискотеку. Видео

кадр из видео / Tengrinews

CentralAsia (KZ) - Жители Карагандинской области в Казахстане устроили во дворах многоэтажек массовую дискотеку, сообщает Tengrinews.kz.

Инициаторов мероприятия и нарушителей режима ЧП ищет полиция.

Веселье во время карантина сняли на видео очевидцы и выложили в социальные сети. На кадрах запечатлен один из дворов района Майкудук, где громко играет музыка и веселятся люди. Данное видео распространилось по сети и вызвало немало возмущения у горожан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Караганда, Майкудук. Карантин. Видео @bezopasnostkrg Публикация от 5 канал Караганда (@5kanal.kz)20 Апр 2020 в 6:31 PDT

«Данное видео нами изучено. Проводятся рейдовые мероприятия. Виновники будут наказаны согласно статье КоАП о нарушении режима ЧП», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Также в ведомстве сообщили, что с жителями этих дворов проведены профилактические беседы. Люди знают, что за нарушение режима ЧП им может грозить административное наказание. Но, несмотря на все предупреждения, людей во дворах меньше не становится. Жители Караганды постят в социальных сетях фотографии прогуливающихся с детьми мам и подростков. К слову, за прогулку на улице без сопровождения взрослых недавно были задержаны 69 несовершеннолетних, говорится в сообщении.

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