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  21 апреля 2020
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В Алматы за сутки коронавирус обнаружили у 127 медиков

CentralAsia (KZ) -  На 21 апреля в городе Алматы зарегистрировано 669 подтвержденных случаев коронавируса. За последние сутки в городе выявлено 145 новых случаев, сообщает zakon.kz.

Из них 104 сотрудника Центральной городской клинической больницы, 12 сотрудников Городской поликлиники №12, 11 сотрудников Городского центра паллиативной помощи, которая в данный момент является провизорным центром и 18 из числа контактных.

На сегодня на лечении от коронавируса в инфекционных стационарах находятся 577 человек, с учетом пациентки из Алматинской области.

У двоих пациентов состояние крайне тяжелое, у шестерых тяжелое, у 168 средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное.

В провизорных госпиталях находятся 452 человека, на карантинной изоляции 352, на домашнем карантине 9950, говорится в сообщении.

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