Узбекистан исключён из «черного» списка Индекса свободы прессы, - доклад «Репортеров без границ»

CentralAsia (UZ) - Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) 21 апреля опубликовала доклад об Индексе свободы прессы в 2020 году.

В докладе этого года страны Центральной Азии расположились в следующем порядке: Кыргызстан занимает 82-ое место и лидирует среди пяти стран региона, за ним с большим отрывом следует Узбекистан - 156-ое место, далее — Казахстан - 157, Таджикистан - 161 и Туркменистан - 179.

Узбекистан в рейтинге этого года исключён из «черного» списка и поднялся на 13 позиций, обойдя на одну ступень Казахстан. В этом году Узбекистан отмечен «красным» цветом, что означает «сложную ситуацию».

Карта свободы прессы визуально отображает позицию разных стран во Всемирном Индексе. Цвета распределяются следующим образом: хорошая ситуация (белый), более-менее хорошая ситуация (желтый), значительные проблемы (оранжевый), сложная ситуация (красный), очень опасная ситуация (черный).

Хуже дело со свободой прессы обстоит в Эритрее, Туркменистане и Северной Корее. В этом году Северная Корея заняла последнюю позицию в списке, которую в прошлом году занимал Туркменистан.

В докладе отмечается, что власти Таджикистана, начиная с 2018 года, практикуют блокировку некоторых информационных сайтов. В прошлом году, в частности, возникли проблемы с доступом к порталу «Азия-Плюс» через домены news.tj и asiaplus.tj - читатели не могли попасть на него даже через VPN (Virtual Private Network) - «виртуальную частную сеть»). «Репортеры без границ» отмечают, что отказ в аккредитации журналистам, работающим для иностранных СМИ, ограничивает доступ к информации.

Индекс свободы прессы возглавляет четвертый год подряд Норвегия, за ней следуют Финляндия и Дания. В первую «пятерку» попали также Швеция и Нидерланды.

Авторы доклада также считают, что грядущее десятилетие станет решающим для будущего журналистики из-за пандемии COVID-19. Индекс свободы прессы ежегодно оценивает уровень свободы прессы в 180 странах мира.