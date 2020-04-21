Мигранта из Узбекистана зарезал щипцами в Петербурге соотечественник

CentralAsia (UZ) - Убийство мигранта из Узбекистана своим же соотечественником раскрыто по горячим следам в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщает издание «Оперативное прикрытие», 20 апреля около 19 часов в полицию поступило сообщение о ножевом ранее.

На месте происшествия был обнаружен труп 24-летнего гражданина Узбекистана. Его убили ударом щипцов для резки в грудь.

На четвертом этаже указанного здания был задержан подозреваемый – 21-летний земляк убитого. Между мигрантами внезапно вспыхнула ссора.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства.