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  21 апреля 2020
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Мигранта из Узбекистана зарезал щипцами в Петербурге соотечественник

CentralAsia (UZ) -  Убийство мигранта из Узбекистана своим же соотечественником раскрыто по горячим следам в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщает издание «Оперативное прикрытие», 20 апреля около 19 часов в полицию поступило сообщение о ножевом ранее.

На месте происшествия был обнаружен труп 24-летнего гражданина Узбекистана. Его убили ударом щипцов для резки в грудь.

На четвертом этаже указанного здания был задержан подозреваемый – 21-летний земляк убитого. Между мигрантами внезапно вспыхнула ссора.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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