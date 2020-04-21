Мигранта из Узбекистана зарезал щипцами в Петербурге соотечественник
- Узбекистан, происшествия
- 18:28, 21 апреля 2020
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- Обновлено: 18:39, 21 апреля 2020
CentralAsia (UZ) - Убийство мигранта из Узбекистана своим же соотечественником раскрыто по горячим следам в Красногвардейском районе Петербурга.
Как сообщает издание «Оперативное прикрытие», 20 апреля около 19 часов в полицию поступило сообщение о ножевом ранее.
На месте происшествия был обнаружен труп 24-летнего гражданина Узбекистана. Его убили ударом щипцов для резки в грудь.
На четвертом этаже указанного здания был задержан подозреваемый – 21-летний земляк убитого. Между мигрантами внезапно вспыхнула ссора.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства.