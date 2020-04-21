Жители Узбекистана попросили разрешения на утренние пробежки

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана попросили разрешить утренние пробежки. Об этом сообщил в ходе брифинга в Ташкенте член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Окилов.

"Можно ли утром с 7 до 9 часов выходить на пробежки вокруг своего района? Это не приведет к массовым гуляниям и общению между гражданами! Из-за карантина у многих граждан ухудшается физическое состояние. Как быть?", - задали вопрос Окилову.

"Пробежки могут нарушить карантинные меры. Однако, мы поставим этот вопрос перед республиканской комиссией. Можно пока заниматься гимнастикой дома и бегом в квартире. Также не стоит забывать, что физическое состояние человека во многом зависит от правильного питания", - отметил член штаба по борьбе с коронавирусом.