В Таджикистане семья скончавшегося от пневмонии сотрудника прокуратуры помещена в карантин, - СМИ

- Таджикистан, общество
- 18:34, 21 апреля 2020
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- Обновлено: 18:35, 21 апреля 2020
|Продолжение: Минздрав Таджикистана: Прокурор скончался от пневмонии и свиного гриппа, а не от коронавируса
|Предыстория: Похороны в закрытом гробу. В Таджикистане от пневмонии умер сотрудник прокуратуры
CentralAsia (TJ) - Семья Джалолиддина Пирова, начальника отдела по надзору за деятельностью органов внутренних дел прокуратуры Душанбе, который, по официальным данным, скончался от двусторонней пневмонии и гриппа, помещена в карантин. Об этом сообщает радио Озоди.
Внезапная смерть молодого прокурора и его похороны с повышенными мерами предосторожности породили подозрения населения о возможной коронавирусной инфекции в стране.
Пиров скончался утром 19 апреля. На следующий день появились слухи о том, что две школы, расположенные по соседству с домом умершего, закрыты на карантин, а власти столичного района Шохмансур рекомендовали местным жителям не выходить из дома без острой необходимости, пишет Озоди.
Кутбиддин Мухиддинов, начальник управления средними общеобразовательными школами Министерства образования и науки Таджикистана, сказал в беседе с Радио Озоди, что ни одна школа в стране на сегодняшний день не находится на карантине. «Это возможно только по запросу Штаба по профилактике распространения коронавируса в Таджикистане», - добавил он.
Корреспонденты радио побеседовали с соседями Пирова и те сообщили, что семья покойного помещены в карантин в одну из больниц города.
В Генеральной прокуратуре опровергли тот факт, что прокурор недавно вернулся из зарубежной поездки – выезд за пределы страны сотрудникам правоохранительных и силовых структур осуществляется только с разрешения главы государства.
Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана заявило, что сотрудник прокуратуры города Душанбе Джалолиддин Пиров скончался не от коронавирусной инфекции, а от двусторонней пневмонии и гриппа.