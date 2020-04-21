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  21 апреля 2020
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В Таджикистане семья скончавшегося от пневмонии сотрудника прокуратуры помещена в карантин, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Продолжение: Минздрав Таджикистана: Прокурор скончался от пневмонии и свиного гриппа, а не от коронавирусаПредыстория: Похороны в закрытом гробу. В Таджикистане от пневмонии умер сотрудник прокуратуры

CentralAsia (TJ) -  Семья Джалолиддина Пирова, начальника отдела по надзору за деятельностью органов внутренних дел прокуратуры Душанбе, который, по официальным данным, скончался от двусторонней пневмонии и гриппа, помещена в карантин. Об этом сообщает радио Озоди.

Внезапная смерть молодого прокурора и его похороны с повышенными мерами предосторожности породили подозрения населения о возможной коронавирусной инфекции в стране.

Пиров скончался утром 19 апреля. На следующий день появились слухи о том, что две школы, расположенные по соседству с домом умершего, закрыты на карантин, а власти столичного района Шохмансур рекомендовали местным жителям не выходить из дома без острой необходимости, пишет Озоди.

Кутбиддин Мухиддинов, начальник управления средними общеобразовательными школами Министерства образования и науки Таджикистана, сказал в беседе с Радио Озоди, что ни одна школа в стране на сегодняшний день не находится на карантине. «Это возможно только по запросу Штаба по профилактике распространения коронавируса в Таджикистане», - добавил он.

Корреспонденты радио побеседовали с соседями Пирова и те сообщили, что семья покойного помещены в карантин в одну из больниц города.

В Генеральной прокуратуре опровергли тот факт, что прокурор недавно вернулся из зарубежной поездки – выезд за пределы страны сотрудникам правоохранительных и силовых структур осуществляется только с разрешения главы государства.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана заявило, что сотрудник прокуратуры города Душанбе Джалолиддин Пиров скончался не от коронавирусной инфекции, а от двусторонней пневмонии и гриппа.

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