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  21 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса умер 73-летний мужчина

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане от сердечной недостаточности в следствии коронавируса умер шестой пациент, - сообщил Минздрав.

14 апреля этого года житель Намангана Ш. поступил в реанимационное отделение областной инфекционной больницы с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, гипертония второй степени, атеросклеротический кардиосклероз, двусторонняя пневмония и острая дыхательная недостаточность.

После тестов у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19. По сегодняшний день ежедневное состояние 73-летнего мужчины находилось под наблюдением специалистов медицинских учреждений, специализирующихся в этой области.

Однако, несмотря на процедуры реанимации, выполняемые кардиологами, вирусологами, пульмонологами, терапевтами, реаниматологами в соответствии с установленными стандартами, 21 апреля пациент умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

В общей сложности в Узбекистане от коронавируса скончались 6 человек.

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