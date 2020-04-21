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  21 апреля 2020
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Казахстанский тенге продолжает слабеть

CentralAsia (KZ) -  Доллар вновь подорожал на бирже KASE по итогам дневной сессии, сообщает Tengrinews.kz.

По итогам дневной сессии на KASE доллар стоил 430,5 тенге. Утром на бирже американской валютой торговали по 427,48 тенге. Разница, таким образом, составила 3,02 тенге.

20 апреля доллар стоил на бирже 427,48 тенге.

По мнению экономиста Нурлана Жумагулова, падение стоимости американской нефти WTI ниже нуля долларов за баррель несильно скажется на Казахстане.

А другой экономист Юрий Мазура считает, что в ближайшее время ждать существенного укрепления стоимости нефти не стоит.

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