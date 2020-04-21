В Казахстане назначен новый вице-министр здравоохранения (резюме)

Людмила Бюрабекова / фото: crb-aris.kz

CentralAsia (KZ) - Постановлением правительства Людмила Бюрабекова назначена вице-министром здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.



Людмила Бюрабекова Витальевна родилась в 1973 году в городе Караганда. В 1997 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году — Казахстанский фармацевтический институт, в 2014 году — Международную академию бизнеса.



Трудовую деятельность начала в 2004 году врачом-фармакологом в Карагандинской многопрофильной клинической больнице им. Х.Ж. Макажанова.

В 2005-2007 гг. работала главным специалистом Карагандинского областного управления здравоохранения.

В 2007-2009 гг. — заместитель начальника по стратегическому развитию и лекарственной политике Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения.

В 2009-2010 гг. занимала должность начальника управления контроля за фармацевтической деятельностью, качеством и использованием лекарственных средств Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК.



В 2010 г. — заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК.

В 2011 — начальник управления стратегического развития и безопасности пациентов Республиканского детского реабилитационного центра.

В 2011-2013 гг. — главный менеджер, директор Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга.

В 2013-2014 гг. работала начальником учебно-клинического отдела «Республиканский центр санитарной авиации» Министерства здравоохранения РК.

В 2014 г. — вице-президент Центра медицинских технологий и информационных систем.

С 2014 по 2017 гг. — главный инспектор, заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

В 2017-2019 гг. — председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК.

С мая 2019 г. — председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

Ранее эту должность занимал Камалжан Надыров, который покинул пост 21 апреля.

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