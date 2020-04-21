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  21 апреля 2020
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Прогноз роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая (график)

CentralAsia (KZ) -  Первые зараженные в Центральной Азии были официально зафиксированы 13 марта 2020 года — первые случаи были подтверждены в Казахстане.

По состоянию на вечер 21 апреля, в Казахстане зарегистрированы 1967 человек, зараженных коронавирусной инфекцией; в Узбекистане 1657 и в Кыргызстане 590 человек. Официально еще не подтвержден коронавирус в Таджикистане и Туркменистане.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных, по состоянию на 21 апреля, были спрогнозированы графики роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая 2020 года.

1. Предварительный график роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая (стандартный прогноз из расчета на 1 млн. человек)

При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 5 мая 2020 года количество зараженных на 1 млн человек может составить приблизительно:

- в Казахстане - 204 человека;

- в Узбекистане - 130 человек;

- в Кыргызстане - 51 человек.

центр.азия - до 5 мая 1 миллион

2. Предварительный график роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая (стандартный прогноз)

При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 5 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно:

- в Казахстане - 3681 человек;

- в Узбекистане - 2355 человек;

- в Кыргызстане - 925 человек.

центр.азия - до 5 мая

Таблица предварительного графика роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая:

Дата Казахстан Узбекистан Кыргызстан
18.03.2020 35 15 3
19.03.2020 44 23 3
20.03.2020 49 33 6
21.03.2020 53 43 14
22.03.2020 59 43 14
23.03.2020 62 46 16
24.03.2020 72 50 42
25.03.2020 81 60 44
26.03.2020 111 75 44
27.03.2020 150 88 58
28.03.2020 228 104 58
29.03.2020 284 144 84
30.03.2020 302 149 94
31.03.2020 343 172 107
01.04.2020 380 181 111
02.04.2020 435 205 116
03.04.2020 464 227 130
04.04.2020 531 266 144
05.04.2020 584 342 147
06.04.2020 662 457 216
07.04.2020 697 520 228
08.04.2020 727 545 270
09.04.2020 781 582 280
10.04.2020 812 624 298
11.04.2020 865 767 339
12.04.2020 951 865 377
13.04.2020 1091 998 419
14.04.2020 1232 1165 430
15.04.2020 1295 1302 449
16.04.2020 1402 1349 466
17.04.2020 1546 1405 489
18.04.2020 1615 1490 506
19.04.2020 1676 1565 554
20.04.2020 1852 1627 568
21.04.2020 1967 1657 590
22.04.2020 2038 1707 614
23.04.2020 2165 1757 638
24.04.2020 2291 1807 662
25.04.2020 2417 1857 686
26.04.2020 2544 1906 710
27.04.2020 2670 1956 734
28.04.2020 2796 2006 758
29.04.2020 2923 2056 782
30.04.2020 3049 2106 806
01.05.2020 3175 2156 829
02.05.2020 3302 2206 853
03.05.2020 3428 2255 877
04.05.2020 3554 2305 901
05.05.2020 3681 2355 925

Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.

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