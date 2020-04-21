Прогноз роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая (график)

- Казахстан, анализ и комментарии
- 19:55, 21 апреля 2020
- Просмотров: 2983
CentralAsia (KZ) - Первые зараженные в Центральной Азии были официально зафиксированы 13 марта 2020 года — первые случаи были подтверждены в Казахстане.
По состоянию на вечер 21 апреля, в Казахстане зарегистрированы 1967 человек, зараженных коронавирусной инфекцией; в Узбекистане 1657 и в Кыргызстане 590 человек. Официально еще не подтвержден коронавирус в Таджикистане и Туркменистане.
На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных, по состоянию на 21 апреля, были спрогнозированы графики роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая 2020 года.
1. Предварительный график роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая (стандартный прогноз из расчета на 1 млн. человек)
При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 5 мая 2020 года количество зараженных на 1 млн человек может составить приблизительно:
- в Казахстане - 204 человека;
- в Узбекистане - 130 человек;
- в Кыргызстане - 51 человек.
2. Предварительный график роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая (стандартный прогноз)
При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 5 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно:
- в Казахстане - 3681 человек;
- в Узбекистане - 2355 человек;
- в Кыргызстане - 925 человек.
Таблица предварительного графика роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 5 мая:
|Дата
|Казахстан
|Узбекистан
|Кыргызстан
|18.03.2020
|35
|15
|3
|19.03.2020
|44
|23
|3
|20.03.2020
|49
|33
|6
|21.03.2020
|53
|43
|14
|22.03.2020
|59
|43
|14
|23.03.2020
|62
|46
|16
|24.03.2020
|72
|50
|42
|25.03.2020
|81
|60
|44
|26.03.2020
|111
|75
|44
|27.03.2020
|150
|88
|58
|28.03.2020
|228
|104
|58
|29.03.2020
|284
|144
|84
|30.03.2020
|302
|149
|94
|31.03.2020
|343
|172
|107
|01.04.2020
|380
|181
|111
|02.04.2020
|435
|205
|116
|03.04.2020
|464
|227
|130
|04.04.2020
|531
|266
|144
|05.04.2020
|584
|342
|147
|06.04.2020
|662
|457
|216
|07.04.2020
|697
|520
|228
|08.04.2020
|727
|545
|270
|09.04.2020
|781
|582
|280
|10.04.2020
|812
|624
|298
|11.04.2020
|865
|767
|339
|12.04.2020
|951
|865
|377
|13.04.2020
|1091
|998
|419
|14.04.2020
|1232
|1165
|430
|15.04.2020
|1295
|1302
|449
|16.04.2020
|1402
|1349
|466
|17.04.2020
|1546
|1405
|489
|18.04.2020
|1615
|1490
|506
|19.04.2020
|1676
|1565
|554
|20.04.2020
|1852
|1627
|568
|21.04.2020
|1967
|1657
|590
|22.04.2020
|2038
|1707
|614
|23.04.2020
|2165
|1757
|638
|24.04.2020
|2291
|1807
|662
|25.04.2020
|2417
|1857
|686
|26.04.2020
|2544
|1906
|710
|27.04.2020
|2670
|1956
|734
|28.04.2020
|2796
|2006
|758
|29.04.2020
|2923
|2056
|782
|30.04.2020
|3049
|2106
|806
|01.05.2020
|3175
|2156
|829
|02.05.2020
|3302
|2206
|853
|03.05.2020
|3428
|2255
|877
|04.05.2020
|3554
|2305
|901
|05.05.2020
|3681
|2355
|925
Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.