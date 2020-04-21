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  21 апреля 2020
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344 человека выздоровели от коронавируса в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане по настоящее время от коронавируса выздоровели 344 человека, - сообщает Минздрав.

10 пациентов вылечились сегодня, 21 апреля, в Ташкенте. Трое из реабилитированных прилетели на чартерном рейсе из Москвы в Ташкент, ещё один из Стамбула. Все они были изолированы. Остальные шесть заболели этой болезнью в результате контакта с пациентами с коронавирусной инфекцией. Из пациентов 5 - мужчин и 5 - женщин. 9 из них из Ташкента и 1 из Хорезмской области.

Впервые в Узбекистане 83 пациента с диагнозом коронавирус выписались в один день, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что 21 человек выздоровели в Ташкенте. Семь из них прибыли в Ташкент из России и были помещены на карантин в лагере “Сокол”, одна прибыла из Франции и еще одна – из Дубая (ОАЭ).

Оставшиеся заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией. Среди них 11 мужчин и 10 женщин. Среди них самой старшей 67 лет, а самому младшему 11 лет.

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