[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане подтверждены 10 новых случаев коронавируса. Всего 1977

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20:05 в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, из них в городе Алматы – 3, Нур-Султане - 2, Западно-Казахстанской области - 2, Костанайской области - 2, Мангистауской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1977 случаев, из них:

- в городе Алматы - 672;

- Нур-Султан - 392;

- Кызылординской области - 151;

- Шымкент - 103;

- Карагандинской области - 101

- Акмолинской области - 82;

- Атырауской области - 80;

- Западно-Казахстанской области - 70;

- Туркестанской области - 66;

- Жамбылской области - 65;

- Алматинской области - 53;

- Павлодарской области - 33;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Костанайской области - 27;

- Мангистауской области - 14;

- Восточно-Казахстанской области - 11.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Иран обошел Китай по числу зараженных коронавирусом и вышел на 8-ое место
  • В Узбекистане сняли фильм о COVID-19
  • В Африке клиники готовятся к взрывному росту случаев коронавируса (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com