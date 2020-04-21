В Казахстане подтверждены 10 новых случаев коронавируса. Всего 1977

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20:05 в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, из них в городе Алматы – 3, Нур-Султане - 2, Западно-Казахстанской области - 2, Костанайской области - 2, Мангистауской области - 1.



На сегодняшний день в стране подтверждены 1977 случаев, из них:

- в городе Алматы - 672;

- Нур-Султан - 392;

- Кызылординской области - 151;

- Шымкент - 103;

- Карагандинской области - 101

- Акмолинской области - 82;

- Атырауской области - 80;

- Западно-Казахстанской области - 70;

- Туркестанской области - 66;

- Жамбылской области - 65;

- Алматинской области - 53;

- Павлодарской области - 33;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Костанайской области - 27;

- Мангистауской области - 14;

- Восточно-Казахстанской области - 11.

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