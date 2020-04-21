В Казахстане подтверждены 10 новых случаев коронавируса. Всего 1977

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20:05 в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, из них в городе Алматы – 3, Нур-Султане - 2, Западно-Казахстанской области - 2, Костанайской области - 2, Мангистауской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1977 случаев, из них:
- в городе Алматы - 672;
- Нур-Султан - 392;
- Кызылординской области - 151;
- Шымкент - 103;
- Карагандинской области - 101
- Акмолинской области - 82;
- Атырауской области - 80;
- Западно-Казахстанской области - 70;
- Туркестанской области - 66;
- Жамбылской области - 65;
- Алматинской области - 53;
- Павлодарской области - 33;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Костанайской области - 27;
- Мангистауской области - 14;
- Восточно-Казахстанской области - 11.