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  21 апреля 2020
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В Казахстане подтверждены 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 1995

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:35 в Казахстане зарегистрированы 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в городе Алматы - 6, Жамбылской области - 5, Атырауской области - 2, Алматинской области - 2, Нур-Султане - 1, Павлодарской области - 1, Акмолинской области - 1.

На 21 апреля в стране зарегистрированы 1995 зараженных коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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