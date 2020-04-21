В Казахстане подтверждены 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 1995

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:35 в Казахстане зарегистрированы 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в городе Алматы - 6, Жамбылской области - 5, Атырауской области - 2, Алматинской области - 2, Нур-Султане - 1, Павлодарской области - 1, Акмолинской области - 1.

На 21 апреля в стране зарегистрированы 1995 зараженных коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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