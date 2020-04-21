В Узбекистане сделано гораздо больше, чем указано в анализе «Репортеров без границ» - АИМК

CentralAsia (UZ) - Узбекистан поднялся со 160 на 156 место в Рейтинге свободы прессы Международной правозащитной организации "Репортеры без границ".

Как говорится в заявлении организации от 21 апреля, посвященном выходу Рейтинга свободы прессы за 2019 г., в сфере свободы СМИ в Узбекистане оттепель идет полным ходом, но тем не менее, надо много что еще сделать.

По мнению главы Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АИМК) Дильшода Саиджанова, "в Узбекистане сделано гораздо больше, чем указано в анализе "Репортеров без границ", и еще больше планируется сделать в 2020 году".

"Данная международная организация сможет убедится в этом, если посетит с визитом Узбекистан, как станет возможно, и получит ответы на свои вопросы, в том числе и от АИМК", - отмечается в заявлении Саиджанова, опубликованного в Телеграм-канале агентства.

Согласно рейтингу, постсоветские страны расположились в следующем порядке: Эстония – 14 место, Латвия – 22, Литва – 28, Грузия – 60, Армения - 61, Кыргызстан - 82, Молдова - 91, Украина – 96, Россия - 149, Беларусь - 153, Казахстан - 157, Таджикистан - 161, Азербайджан - 168 и Туркменистан - 179.

Дильшод Саиджанов был назначен исполняющим обязанности директора АИМК в январе текущего года, после того, как бывшие руководители агентства - Комил Алламжонов и заместитель директора Саида Мирзиёева покинули свои посты по собственному желанию.