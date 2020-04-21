ВВС: Рубль упал после обвала цен на нефть

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CentralAsia (CA) - Курс рубля на московской бирже утром 21 апреля упал на фоне падения цен на нефть, пишет ВВС.

Доллар впервые с начала месяца преодолел отметку сначала в 76, а затем и в 77 рублей. Евро стоил более 83 рублей. После шести вечера евро преодолел планку 84 рубля.

Евро и доллар США активно растут на Московской бирже вечером во вторник. При этом курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с 3 апреля, курс доллара находится выше 77 рублей впервые с 6 апреля, пишет Интерфакс.

Курс евро в 18:43 равнялся 84,05 рубля, поднявшись на 2,06 рубля к уровню закрытия понедельника. Доллар торговался на отметке 77,38 рубля - на 1,83 рубля больше предыдущего закрытия биржи.

Рубль дешевеет на фоне падения цен на марку европейского сорта Brent - фьючерсы на бирже ICE в Лондоне по июньским контрактам утром во вторник торговались сначала ниже 25 долларов за баррель, а после полудня впервые с 2002 года опустились ниже 20 долларов.

В ходе торгов цена опускалась до 18,1 доллара за баррель. К 18:25 стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже подросла до 19,76 доллара за баррель. Это на 5,81 доллара, или на 22,72%, ниже уровня предыдущей сессии, отмечает Интерфакс.

Российский сорт Urals сейчас предлагается на оптовом рынке Северо-Западной Европы по 9,60 доллара за баррель, как в дефолтном 1998 году, пишет Рейтер.

Цены российской Urals привязаны к Brent, но обычно российская нефть стоит дешевле, чем Brent. По оценке компании Argus, в понедельник баррель Urals с доставкой в Северо-Западную Европу еще стоил 17,51 доллара. Российское правительство ориентируется на данные Argus по ценам Urals при расчете экспортной пошлины и других показателей бюджета и налоговой системы. На бирже Urals не торгуется.

А что ОПЕК?

Обвал цен произошел, хотя страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

К сделке, заключенной Саудовской Аравией и Россией после предыдущего срыва договоренностей и обвала цена на нефть, впервые присоединились США, которые благодаря сланцевой революции стали одним из крупнейших производителей нефти в мире.

Министры некоторых стран ОПЕК во вторник проведут телефонную конференцию, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и способы начать реализацию согласованных сокращений добычи нефти немедленно, а не с 1 мая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой источник в ОПЕК.

«Мы предложили немедленно начать выполнение сделки и не дожидаться мая, а также остановить перепроизводство в апреле», - сказал Рейтер источник в ОПЕК.

Несколько министров стран ОПЕК+ уже провели неофициальную видеоконференцию, следует из сообщения организации в Твиттере. В нем это названо мозговым штурмом в нынешней драматической ситуации на рынке нефти.

«Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер», - сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Обвал цены американской нефти

В понедельник вечером по московскому времени стоимость майского фьючерса американской нефти WTI достигла минус 40,32 долларов за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом.

Это значит, что производителям пришлось бы заплатить покупателям сырья, чтобы они его забрали. Чтобы не получить нефть на руки, они готовы были заплатить тем, кто по контрактным обязательствам должен был поставить эту нефть.

«Сегодня этот контракт торгуется последний день», - говорил накануне ВВС старший аналитик БКС Сергей Суверов. По его словам, крупный американский фонд US Oil Fund перекладывался из коротких контрактов в более длинные, что привело к резкому снижению цены WTI.

Трейдеры стали избавляться от истекающих сегодня, 21 апреля, месячных контрактов на поставки нефти, так как когда их заключали, эпидемия коронавируса в США только начиналась.

Главной причиной обвала цены американской нефти стало переполненность нефтяных хранилищ. Американские запасы нефти будут увеличиваться, а емкостей хранилищ для них не хватает.

Доступ к хранилищам в США будет исчерпан в течение следующих двух недель, заявил изданию Financial Times редактор информационного бюллетеня на тему нефти The Schork Report Стивен Шорк.

Главное нефтяное хранилище в стране в Кушинге, Оклахома приняло уже 55 млн баррелей из 78 максимально возможных.

США за месяц стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран, и сейчас она не может избавиться от излишков нефти из-за недостатка экспортных мощностей, к тому же, спрос на нее упал. Мировой спрос на нефть обрушился вслед за экономической активностью в мире, примерно на 30%, пишет ВВС.