В Монголии обнаружено крупное месторождение меди, золота и молибдена

CentralAsia (MNG) - Согласно недавнему заявлению компании, компания Rare Metal Mining, базирующаяся в Монголии, обнаружила новое месторождение меди, золота и молибдена возле Оюу-Толгой. Об этом заявили в компаниях.

Рудник находится недалеко от золотомедного месторождения Оюу-Толгой. Недавно компания подписала совместное предприятие с MarketPeak и Rare Metal Mining, обнаружив большой корпус из золота и медной руды, занимающий большую часть из 2398 гектаров. Лицензия на добычу полезных ископаемых расположена в Южной Монголии в том же металлическом поясе, что и Оюу-Толгой.

Это место находится примерно в 240 км от Оюу-Толгоя, где расположены крупнейшие месторождения меди в Азии.

Открытие нового рудника доказывает то, что недалеко от Оюу- Толгоя находится множество неразведанных участков, содержащих медь и золото, сообщает ritzherald.com