В Монголии выявили 34-й завозной случай заболевания коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Общее число случаев заражения коронавирусом в Монголии увеличилось до 34.

Коронавирус был обнаружен после повторного обследования у водителя, осуществлявщего международные автомобильные грузоперевозки. Это 34-й подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Монголии, - сообщила вчера руководитель исследовательской службы Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А.Амбасэлмаа, -передает Монцамэ.

Он является одним из 79 транзитных водителей, которые в настоящее время находятся на карантине в гостиницах с момента возвращения в Монголию 18 апреля через пограничный переход Алтанбулаг с Россией. Ожидаются результаты анализов его жены, однако никаких симптомов не наблюдается.