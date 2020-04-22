[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии выявили 34-й завозной случай заболевания коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  Общее число случаев заражения коронавирусом в Монголии увеличилось до 34.

Коронавирус был обнаружен после повторного обследования у водителя, осуществлявщего международные автомобильные грузоперевозки. Это 34-й подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Монголии, - сообщила вчера руководитель исследовательской службы Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А.Амбасэлмаа, -передает Монцамэ.

Он является одним из 79 транзитных водителей, которые в настоящее время находятся на карантине в гостиницах с момента возвращения в Монголию 18 апреля через пограничный переход Алтанбулаг с Россией. Ожидаются результаты анализов его жены, однако никаких симптомов не наблюдается.

print
  • В Узбекистане от коронавируса умер 73-летний мужчина
  • В Узбекистане число случаев коронавируса составляет 1627
  • В Узбекистане сделано гораздо больше, чем указано в анализе «Репортеров без границ» - АИМК


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com