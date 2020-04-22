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  22 апреля 2020
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Монголия планирует две дополнительные чартерные рейсы в Сеул и Франкфурт на следующей неделе

CentralAsia (MNG) -  Чартерные рейсы будут осуществляться в Германию и Южную Корею.

Поскольку пандемия коронавируса поразила 192 страны, а число погибших от COVID-2019 растет, Монголия уже эвакуировала в марте более 1000 человек из Южной Кореи, Японии и Европы.

Глава оперативной группы Б.Ууганбаяр сообщил, что Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (ГКЧ) вчера приняла решение выполнить чартерные рейсы в Сеул, Республика Корея, 30 апреля, и во Франкфурт, Германия, 2 мая, что позволит гражданам Монголии за рубежом вернуться домой.

На сегодняшний день 9412 монголов в 35 зарубежных странах заявили о своих просьбах вернуться на родину.

В частности, 2335 граждан из Европы, 4233 гражданина из стран Азии, 1691 гражданин из Соединенных Штатов и 1143 гражданина из Австралии подали свои запросы на возвращение в Монголию, сообщил генеральный директор консульского департамента Министерства иностранных дел Л.Мөнхтушиг.

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