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  22 апреля 2020
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99,99% предприятий Монголии будут освобождены от налогов, - Минфин

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар выступил с заявлением, чтобы выяснить некоторые публичные недоразумения относительно льгот по социальному налогу на шесть месяцев.

Согласно его заявлению, почти все компании в Монголии, в том числе те, которые испытывают даже незначительное снижение или уменьшение своей выручки даже на один тугрик, свободны от уплаты взносов социального страхования до 1 октября.

В Монголии 108,800 налогоплательщиков; считается, что 99,99% из них столкнутся с потерей доходов и получат освобождение от налогов. Остальные 0,01% составляют золотодобывающие компании, доходы которых, как считается, не затронуты во время глобальной пандемией COVID-19, добавил министр.

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