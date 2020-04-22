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  22 апреля 2020
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В Узбекистане впервые число выздоровевших за день превысило число новых заболевших

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 21 апреля впервые число новых выздоровевших за день превысило число новых заболевших, - сообщает Минздрав.

Количество заболевших — 21 апреля: 51, всего: 1678

Количество вылеченных — 21 апреля: 96, всего: 357

Чтобы понять, как это выглядит наглядно, посмотрите на график. Зелёная линия - это число выздоровевших в день. Красная - число заболевших в день.

Оранжевый столбик - это баланс между заболевшими и выздоровевшими ежедневно. Вчера столбик впервые опустился ниже нуля. Чем чаще и чем больше вниз этот столбик будет опускаться, тем скорее Узбекистан победит коронавирус, - отметили в министерстве.

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