В Узбекистане впервые число выздоровевших за день превысило число новых заболевших

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 21 апреля впервые число новых выздоровевших за день превысило число новых заболевших, - сообщает Минздрав.

Количество заболевших — 21 апреля: 51, всего: 1678

Количество вылеченных — 21 апреля: 96, всего: 357

Чтобы понять, как это выглядит наглядно, посмотрите на график. Зелёная линия - это число выздоровевших в день. Красная - число заболевших в день.

Оранжевый столбик - это баланс между заболевшими и выздоровевшими ежедневно. Вчера столбик впервые опустился ниже нуля. Чем чаще и чем больше вниз этот столбик будет опускаться, тем скорее Узбекистан победит коронавирус, - отметили в министерстве.