В Узбекистане впервые число выздоровевших за день превысило число новых заболевших
- Узбекистан, общество
- 9:07, 22 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 21 апреля впервые число новых выздоровевших за день превысило число новых заболевших, - сообщает Минздрав.
Количество заболевших — 21 апреля: 51, всего: 1678
Количество вылеченных — 21 апреля: 96, всего: 357
Чтобы понять, как это выглядит наглядно, посмотрите на график. Зелёная линия - это число выздоровевших в день. Красная - число заболевших в день.
Оранжевый столбик - это баланс между заболевшими и выздоровевшими ежедневно. Вчера столбик впервые опустился ниже нуля. Чем чаще и чем больше вниз этот столбик будет опускаться, тем скорее Узбекистан победит коронавирус, - отметили в министерстве.