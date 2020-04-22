На утро в Китае выявлены 30 новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 9:18, 22 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как пишет РИА Новости, из 30 новых случаев 23 - ввозные, остальные семь – локальные. Все случаи выявлены в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
В Китае на сегодня выявлено 1610 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 811 человек, 41 находится в тяжелом состоянии, 799 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
Общее количество зараженных в Китае достигло 83,8 тыс. человек, скончались более 4 тыс. пациентов.