На утро в Китае выявлены 30 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как пишет РИА Новости, из 30 новых случаев 23 - ввозные, остальные семь – локальные. Все случаи выявлены в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

В Китае на сегодня выявлено 1610 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 811 человек, 41 находится в тяжелом состоянии, 799 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

Общее количество зараженных в Китае достигло 83,8 тыс. человек, скончались более 4 тыс. пациентов.