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  22 апреля 2020
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Президент Монголии пожертвовал 5000 защитных костюмов ГКЧ

CentralAsia (MNG) -  Глава администрации президента У.Шижир сегодня передаст председателю Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГКЧ) У. Энхтувшину 5 000 единиц медицинской защитной одежды.

Защитные одежды изготовлены местными производителями.

А президент Монголии Халтмаагийн Баттулга купил на собственные средства 5000 защитных костюмов у местных производителей.

На 22 апреля в мире коронавирусом заразилось более 2,5 миллиона человек, умерло — более 177 тыс. В Монголии число заражённых достигло 35.

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