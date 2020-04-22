Президент Монголии пожертвовал 5000 защитных костюмов ГКЧ
- Монголия, происшествия
- 9:22, 22 апреля 2020
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CentralAsia (MNG) - Глава администрации президента У.Шижир сегодня передаст председателю Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГКЧ) У. Энхтувшину 5 000 единиц медицинской защитной одежды.
Защитные одежды изготовлены местными производителями.
А президент Монголии Халтмаагийн Баттулга купил на собственные средства 5000 защитных костюмов у местных производителей.
На 22 апреля в мире коронавирусом заразилось более 2,5 миллиона человек, умерло — более 177 тыс. В Монголии число заражённых достигло 35.