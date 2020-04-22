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  22 апреля 2020
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В Монголии подтвержден 35-й случай коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В Монголии накануне, 21 апреля, коронавирус был обнаружен после повторного обследования у водителя, осуществлявшего международные автомобильные грузоперевозки. Это 34-й подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Монголии.

Результаты анализов его жены также вышли положительными. Таким образом, в Монголии насчитывается 35 случаев коронавирусной инфекции.

По состоянию на 22 апреля, из 35 больных выздоровели восемь пациентов, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

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