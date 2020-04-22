В Ташкенте восстановили часовню 1886 года в честь русских солдат, погибших при штурме города

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте восстановили часовню Святого Георгия Победоносца. Ее построили в 1886 году в честь русских солдат, которые погибли при обороне города. Об этом сообщили местные СМИ.

Здание восстановили по проекту инженера Ульянова. Реставрационные работы стартовали осенью прошлого года и завершились к православной Пасхе, 19 апреля.

На месте погребения российских воинов создан мемориал. Крест сделали из латуни, известняк из Бухары использовали для отделки, а на фасаде часовни выложили мозаику Святого Георгия. Отмечается, что реконструкция часовни была выполнена за счет бюджетных средств.

Как сообщили в администрации Ташкента, часовня была сооружена в 1886 году над братской могилой 24 русских солдат, погибших при штурме Ташкента. В советские годы частично разрушена.

Узбекистане расположено 38 православных храмов, обустроены мужские и женские монастыри, выходят издания православных СМИ. В Ташкентской духовной семинарии обучаются студенты из Узбекистана и соседних государств.