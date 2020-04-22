В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 2000

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 в Казахстане зарегистрировано еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
⠀
На сегодняшний день в стране подтверждены 2025 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 680;
- Нур-Султан - 401;
- Кызылординской области - 151;
- Шымкент - 103;
- Карагандинской области - 101;
- Акмолинской области - 83;
- Атырауской области - 82;
- Жамбылской области – 76;
- Западно-Казахстанской области - 72;
- Туркестанской области - 66;
- Алматинской области - 55;
- Павлодарской области - 37;
- Костанайской области - 34;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Мангистауской области - 16;
- Восточно-Казахстанской области - 11.