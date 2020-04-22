В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 2000

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 в Казахстане зарегистрировано еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 2025 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 680;

- Нур-Султан - 401;

- Кызылординской области - 151;

- Шымкент - 103;

- Карагандинской области - 101;

- Акмолинской области - 83;

- Атырауской области - 82;

- Жамбылской области – 76;

- Западно-Казахстанской области - 72;

- Туркестанской области - 66;

- Алматинской области - 55;

- Павлодарской области - 37;

- Костанайской области - 34;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Мангистауской области - 16;

- Восточно-Казахстанской области - 11.

Коронавирус в Казахстане

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