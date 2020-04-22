Единственный действующий депутат Монгольской народно-революционной партии станет членом Демпартии

CentralAsia (MNG) - Монгольская народно-революционная партия до 1991 года придерживалась коммунистической и марксистско-ленинской идеологии. В 1921—1996 и 2000—2004 годах — правящая. В настоящее время является ведущей политической силой в правительстве. Председатель ЦК — У. Хурэлсух.

В 2010 году, после избрания на пост председателя МНРП С. Батболда, вновь встал вопрос о смене названия партии. На XXV Съезде 4-8 ноября 2010 года партия приняла прежнее название, которое она носила до 1924 года или Монгольская народная партия. В знак протеста против этого шага бывший президент Монголии Н. Энхбаяр вышел из партии и основал собственную под оставленным названием Монгольская народно-революционная партия. И сегодня единственный действующий депутат Монгольской народно-революционной партии в парламенте страны, О.Баасанхуу заявил, что он сегодня станет членом Демпартии. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

Я получу членский билет Демпартии сегодня в 12:00, чтобы создать сильную оппозицию, написал он.