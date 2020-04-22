В Японии вспышку коронавируса обнаружили у экипажа круизного судна

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CentralAsia (CA) - В Японии более 30 случаев заболевания коронавирусной инфекции выявлено среди членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, сообщает РИА Новости.



Специалисты в министерстве здравоохранения Японии считают, что произошло кластерное заражение.

Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Оно должно было покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен коронавирус.



По данным агентства Киодо, были сделаны анализы у 57 человек, заболевание подтвердилось у 33, таким образом, общее число заболевших составило 34. Всего на судне находятся 623 человека.



Губернатор префектуры Нагасаки Ходо Накамура заявил о намерении обратиться за помощью к силам самообороны в связи со вспышкой заболевания.



По данным университета Джона Хопкинса, на 22 апреля число зараженных в Японии достигло 11,5 тыс. человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.