Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Камалжан Надыров / фото Tengrinews

CentralAsia (KZ) - Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров заразился коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на на главу Минздрава Елжана Биртанова.

Биртанов напомнил о назначении Надырова на должность руководителя управления общественного здравоохранения Алматы, о котором стало известно накануне.

«Для усиления команды города предполагалось назначение на эту должность Надырова К.Т. Вместе с тем, вчера поздно вечером у него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, в связи с чем он госпитализирован для лечения.

В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка Абилдаева Т.Ш. приостановлена», - сообщил он.

21 апреля Камалжан Надыров был освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана. Его место заняла Людмила Бюрабекова.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения