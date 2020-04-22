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  22 апреля 2020
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Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Камалжан Надыров / фото Tengrinews
Камалжан Надыров / фото Tengrinews

CentralAsia (KZ) -  Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров заразился коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на на главу Минздрава Елжана Биртанова.

Биртанов напомнил о назначении Надырова на должность руководителя управления общественного здравоохранения Алматы, о котором стало известно накануне.

«Для усиления команды города предполагалось назначение на эту должность Надырова К.Т. Вместе с тем, вчера поздно вечером у него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, в связи с чем он госпитализирован для лечения.

В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка Абилдаева Т.Ш. приостановлена», - сообщил он.

21 апреля Камалжан Надыров был освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана. Его место заняла Людмила Бюрабекова.

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