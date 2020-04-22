Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров заразился коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на на главу Минздрава Елжана Биртанова.
Биртанов напомнил о назначении Надырова на должность руководителя управления общественного здравоохранения Алматы, о котором стало известно накануне.
«Для усиления команды города предполагалось назначение на эту должность Надырова К.Т. Вместе с тем, вчера поздно вечером у него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, в связи с чем он госпитализирован для лечения.
В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка Абилдаева Т.Ш. приостановлена», - сообщил он.
21 апреля Камалжан Надыров был освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана. Его место заняла Людмила Бюрабекова.