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  22 апреля 2020
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В Монголо-Японском учебном госпитале открыты помещения для карантина

CentralAsia (MNG) -  Карантинные помещения были созданы в Монголо-Японском учебном госпитале в качестве меры предосторожности против нового коронавируса, сообщил заместитель директора Ц.Эрхэмбилэг.

Учебная больница на 104 койко-места может предоставлять высококачественные услуги и неотложную медицинскую помощь, а также лечить 26 заболеваний, которые Монголия не могла вылечить ранее.

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В больницу были внедрены самые современные медицинские технологии, такие как магнитно-резонансная томография и ангиография, которые применяют командный подход к лечению, ориентированному на пациента.

Учебная больница была открыта поэтапно для стабильной работы и качественного медицинского обслуживания. Прошлым летом открылось амбулаторное отделение внутренней медицины больницы. На втором этапе были открыты хирургическое отделение и стационарные отделения, на третьем - отделение неотложной помощи.

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16 июня 2019 года состоялась церемония открытия монголо-японской учебной больницы Национального университета медицинских наук Монголии, построенной при безвозмездной помощи правительства Японии в столичном районе Баянзурх.

В настоящее время медицинское учреждение предоставляет высококачественные услуги, предоставленные японским менеджментом 60 тысячам жителей столичного района Баянзурх и другим пациентам.

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