Видео — Акция протеста против карантина в Северной Осетии

CentralAsia (CA) - Во Владикавказе 20 апреля несколько сотен человек вышли на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.



В Северной Осетии, как и в других регионах, действует режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена.



На несанкционированную акцию протеста на пересечении улиц Плиева и Коцоева во Владикавказе собрались несколько сотен человек.



Сотрудники правоохранительных органов оцепили центр города и начали задерживать участников схода, информирует издание «ОсНова».



По данным очевидцев, силовики задержали двух организаторов схода. Собравшиеся потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова, а также роспуска парламента, информирует «Кавказ.Реалии».

Видео из Youtube канала РБК