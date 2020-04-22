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  22 апреля 2020
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Видео — Акция протеста против карантина в Северной Осетии

CentralAsia (CA) -  Во Владикавказе 20 апреля несколько сотен человек вышли на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.

В Северной Осетии, как и в других регионах, действует режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена.

На несанкционированную акцию протеста на пересечении улиц Плиева и Коцоева во Владикавказе собрались несколько сотен человек.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили центр города и начали задерживать участников схода, информирует издание «ОсНова».

По данным очевидцев, силовики задержали двух организаторов схода. Собравшиеся потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова, а также роспуска парламента, информирует «Кавказ.Реалии».

Видео из Youtube канала РБК

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