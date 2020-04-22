Узбекистан попросил помощь у США в развитии рыбоводства

CentralAsia (UZ) - По информации посольства Узбекистана в США, на днях состоялись переговоры в формате видеоконференции между директором Американского общества рыболовства (AFS) Дугом Остином и председателем Ассоциации «Узбекбаликсаноат» Омон Мусаевым.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия между двумя ассоциациями, а также реализации совместных проектов в рыбной отрасли в Узбекистане, - сообщила пресс-служба МИДа.

Сообщено, что ввиду географического расположения Узбекистана и засушливого климата специалисты рыбоводных комплексовстраны предпочитают применять интенсивный способ выращивания рыб. Данный метод не требует использования обширных водных ресурсов, малозатратен и быстро возвращает вложенные средства.

Руководство «Узбекбаликсаноат» обратилось к американской стороне с предложением рассмотреть возможность налаживания партнерства по указанным направлениям. Собеседнику также выражена просьба об оказании помощи в налаживании контактов с представителями рыбной индустрии США, а также технического содействия узбекской стороне, в частности, путем направления консультанта в Ассоциацию «Узбекбаликсаноат».

Дуг Остин выразил готовность оказать содействие «Узбекбаликсаноат» в поиске и определении потенциальных партнеров из числа членов AFS и решению вопросов, препятствующих развитию рыбной отрасли страны. Как отметил директор AFS, в аквабассейнах штата Миссисипи, который является лидером по выращиванию сома в замкнутой среде, с помощью «умной» системы регулирования температурного режима в водных резервуарах рыбы до 4-х раз в год откладывают свои икринки.

По информации Дуга Остина, у AFS и американских компаний в рыбной отрасли имеется также необходимый научно-исследовательский и производственно-технологический потенциал, которыми они могут поделиться со своими узбекскими коллегами.

Дуг Остин выдвинул инициативу провести видеоконференцию с участием 8-10 американских специалистов и предпринимателей в рыбной отрасли США, на которой детально будут обсуждены пути решения проблемных вопросов «Узбекбалыксаноат», а также реализации совместных проектов.

По итогам переговоров достигнута договоренность о подписании рамочного Соглашения о сотрудничестве между двумя ассоциациями. Данный документ позволит закрепить партнерские отношения между двумя ассоциациями, а также будет служить фундаментом для начала взаимодействияв рыбной индустрии между Узбекистаном и США.