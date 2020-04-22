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  22 апреля 2020
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Ученые Оксфордского университета приступают к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах

CentralAsia (CA) -  Команда исследователей из Оксфордского университета на этой неделе приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщает ВВС со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

Как заявил Хэнкок, разработка вакцины имеет настолько критическое значение, что Британия готова бросить все силы на ее создание и уже инвестировала в борьбу с коронавирусом больше, чем любая другая страна.

В частности, ученым из Оксфордского университета выделено 20 млн фунтов для поддержки клинических испытаний, еще 22,5 млн фунтов получили исследователи из Имперского колледжа Лондона, где проводятся испытания вакцины на животных, испытания на людях, как ожидается, начнутся в июне.

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