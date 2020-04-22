Американский штат подал иск на китайское руководство из-за вируса

митинг против карантина, Сент Луис, Миссури

CentralAsia (KG) - Во вторник американский штат Миссури подал в суд на руководство Китая из-за коронавируса, требуя возмещения ущерба за то, что он назвал преднамеренным обманом и недостаточными действиями, чтобы остановить пандемию, сообщает Франс-Пресс.

Первый в своем роде судебный иск штата происходит на фоне призывов в Конгрессе США наказать Китай, а также кампании президента Дональда Трампа с фокусировкой на роли Пекина, и который сам подвергается критике из-за борьбы с коронавирусом.

Миссури, возглавляемый Республиканской партией Трампа, подал иск в федеральный суд, требуя неустановленной суммы ущерба и судебного запрета на продолжающиеся действия Китая, которые, как утверждается, включают в себя складирование защитных средств.

Вероятность успеха судебного процесса туманна, так как законодательство США, в соответствии с принципом суверенного иммунитета, обычно запрещает судебные иски против иностранных правительств.

Миссури решил проблему тем, что предъявил иск правящей Коммунистической партии, утверждая, что это формально не является органом китайского государства.

Консервативное руководство Миссури ввело меньше ограничений из-за Covid-19, чем в большинстве штатов. Штат разрешил субъекты оставаться открытыми до тех пор, пока они ограничивают количество присутствующих людей и обеспечивают пространство между ними.

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