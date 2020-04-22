Коронавирус – симптомы, признаки, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) - Такие симптомы, как жар, головокружение, кашель и тошнота, часто встречаются у людей, инфицированных с COVID-19.

Например, в большинстве случаев зарегистрированы в Монголии:

-Боль в горле - 64,7 процента

-Диарея, головная боль, заложенность носа, кашель - 41,2 процента

-Повышение температуры - 35,3 процента

-Боли в мышцах и в груди - 29,4 процента

-Усталость и рвота - 23,5 процента

-Затрудненное дыхание - 17,6 процента

-Потеря вкуса и запаха - 16 процентов

-Боль в суставах, тошнота, озноб, насморк -5,9 процентов, эти клинические симптомы показывают, говорит Д.Нарангэрэл, начальник отдела Министерства здравоохранения.