Коронавирус – симптомы, признаки, - Минздрав Монголии
- Монголия, происшествия
- 11:15, 22 апреля 2020
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CentralAsia (MNG) - Такие симптомы, как жар, головокружение, кашель и тошнота, часто встречаются у людей, инфицированных с COVID-19.
Например, в большинстве случаев зарегистрированы в Монголии:
-Боль в горле - 64,7 процента
-Диарея, головная боль, заложенность носа, кашель - 41,2 процента
-Повышение температуры - 35,3 процента
-Боли в мышцах и в груди - 29,4 процента
-Усталость и рвота - 23,5 процента
-Затрудненное дыхание - 17,6 процента
-Потеря вкуса и запаха - 16 процентов
-Боль в суставах, тошнота, озноб, насморк -5,9 процентов, эти клинические симптомы показывают, говорит Д.Нарангэрэл, начальник отдела Министерства здравоохранения.