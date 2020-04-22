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  22 апреля 2020
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«Барселона» продает название стадиона Камп Ноу
Камп Ноу
Камп Ноу

CentralAsia (CA) -  Футбольный клуб «Барселона» продает право на название своего легендарного стадиона Камп Ноу. Вся вырученная сумма пойдёт на борьбу с пандемией, пишет euronews.

«Мы столкнулись с глобальным кризисом, не имеющим прецедента в нашей современной истории. Поэтому мы должны мужественно и спокойно взять на себя ответственность. Мы считаем жизненно важным использовать все имеющиеся у нас ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса и его последствиями. Впервые кто-то сможет переименовать Камп Ноу, но доходы пойдут всему человечеству, а не только Барсе», - сказал вице-президент каталонского клуба Жорди Кардонер, который сам недавно переболел COVID-19 и уже выздоровел.

Как именно будут использованы деньги, определит фонд клуба и спонсор, каждая сторона внесет свои предложения на распределение половины средств. «Барселона» уже заявила, что хочет предложить использовать часть денег в Испании, особенно в Каталонии, и в тех странах, где клуб имеет действующие благотворительные фонды. Кардонер сказал, что среди планируемых проектов - помощь пожилым людям, особенно в домах для престарелых.

Камп-Ноу - самый большой стадион в Европе, вмещающий почти 100 тыс. зрителей. У него никогда не было спонсора с момента открытия в 1957 году.

Права на переименование будут действительны на протяжении всего сезона 2020-2021. Клуб надеется заключить сделку в ближайшие недели. Из-за пандемии в бюджете клуба, который к тому же переживает внутренние разногласия, уже образовалась дыра, вынудившая сократить зарплату игрокам. Тем не менее для её закрытия вырученные средства использоваться не будут.

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