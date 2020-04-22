В ООН предупредили о риске массового голода из-за пандемии
- Азия и мир, общество
- 11:41, 22 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность, сообщает РИА Новости.
«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», - заявил он.
Бизли предлагает ряд мер, чтобы избежать этого. Он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.
«Прежде всего, нам нужен мир», - отметил глава ВПП.
Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность не допустить дефицит финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.
«Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», - заключил Бизли.
Ранее эксперты ВПП заявили, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19.